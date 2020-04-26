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Умер заразившийся коронавирусом белгородский врач-онколог

Умер заразившийся коронавирусом белгородский врач-онколог

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


В Белгородской области 26 апреля скончался врач-онколог, ранее заболевший коронавирусом, в результате заболевания у него развилась двусторонняя пневмония. Об этом на своей официальной странице в социальной сети сообщил глава региона Евгений Савченко.

«К глубочайшему сожалению, сегодня ночью не стало белгородского врача-онколога из числа заболевших новой коронавирусной инфекцией. Он проходил лечение от двусторонней пневмонии во второй городской больнице. В течение недели коллеги боролись за жизнь доктора, но спасти его не удалось», — написал Савченко. 

Губернатор добавил, что причина смерти будет установлена по результатам патологоанатомической экспертизы. Савченко выразил соболезнования родным и близким врача.

Ранее в Белгородском онкологическом диспансере коронавирусной инфекцией заразились 32 человека, часть отделений находятся на карантине. В СМИ появились сообщения о том, что некоторые медики находятся в тяжёлом состоянии.

За прошедшие сутки число заразившихся коронавирусом нового типа в России возросло на 6 361, достигнув в общем 80 949. При этом симптомов нет почти у 46 процентов новых заражённых.

Об оперативных мерах, которые принимают законодатели для борьбы с пандемией COVID-19 — читайте в специальном разделе на сайте Госдумы.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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