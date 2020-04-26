В Абхазии умер первый пациент с коронавирусом

Влада Некрасова

Первый пациент 1925 года рождения скончался от коронавируса в Абхазии, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

Ранее сообщалось, что абхазские медики подтвердили три случая заражения коронавирусной инфекцией в республике. Первым заболевшим оказался житель города Гагра. Вторым - член его семьи, третьим - житель дома, в котором проживает первый заразившийся. Один из пациентов был выписан во вторник и отправлен домой.