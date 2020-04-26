В Белоруссии число заразившихся COVID-19 выросло до 10463

Лидия Мартынова

В Белоруссии число заражений COVID-19 выросло за сутки на 873 - до 10 463, умерли еще 5 человек, всего скончались 72, сообщила в воскресенье пресс-служба минздрава страны.

"Всего за время появления инфекции на территории страны проведено 147 тысячи 525 тестов. Зарегистрировано 10 тысяч 463 человека с положительным тестом на COVID-19, что составляет 7,1% от протестированных", - говорится в сообщении.