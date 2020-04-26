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В больницах Уханя не осталось пациентов с коронавирусом

В больницах Уханя не осталось пациентов с коронавирусомФото: The Central Hospital of Wuhan / РИА Новости

В больницах города Ухань, ставшего эпицентром распространения коронавируса, не осталось пациентов с COVID-19. Об этом сообщил официальный представитель государственного комитета по вопросам здравоохранения Ми Фэн, пишут РИА Новости.

По его словам, этого удалось достичь благодаря общим усилиям уханьских врачей и помогающим им со всей страны медикам.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. С 23 января город был изолирован. Транспортное сообщение, включая метро, автомобили и паромы, было полностью закрыто. Аэропорт и железнодорожные вокзалы также не функционировали. Жители могли покинуть Ухань только по особому разрешению.

На утро 26 апреля по всему миру число зараженных коронавирусом достигло 2 790 986. Таким образом, прирост числа заболевших за сутки составил более 74,9 тысячи человек. С начала пандемии число умерших превысило отметку в 200 тысяч человек, достигнув 200 698. Еще 810 327 пациента выздоровели.

В России за сутки зафиксирован 6361 случай заражения коронавирусом, всего число зараженных превысило 80 тысяч.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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