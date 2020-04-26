В Британии заявили о стабилизации прироста коронавируса

Алексей Вольцев

Власти Великобритании констатируют, что рост числа новых случаев заболевания стабилизировался за счет мер карантина, заявил глава Национальной службы здравоохранения Англии Стивен Поуис в ходе ежедневного пресс-брифинга на Даунинг-стрит.

По данным британского минздрава, в воскресенье число жертв от COVID-19 составило 413 человек, что является самым низким показателем за апрель, также слегка уменьшилось число новых случаев заболевания коронавирусом.