В депрессивном Зауралье решили воевать против Covid-19 сухим законом

Влада Некрасова

В Курганской области с 30 апреля по 10 мая приостанавливается оптовая и розничная продажа всех видов алкогольных напитков, включая пиво. Соответствующее распоряжение подписал губернатор зауральского региона Вадим Шумков.

Сухой закон в Курганской области введен в рамках борьбы с пандемией коронавируса. «Невозможно будет купить спиртосодержащие напитки в нежилых помещениях в многоквартирных домах, общежитиях, включая встроенные и пристроенные помещения. Запрещено торговать алкогольной продукцией и при оказании услуг общественного питания. Кроме этого на тот же срок вводится запрет на продажу горючих веществ (древесный уголь и других) и средств для разведения огня», — сообщают в курганском региональном штабе по борьбе с Covid-19.

Официально сообщают, что власти Курганской области ввели сухой закон, поддержав общественную петицию от группы курганцев, составленную в начале апреля.

«В Курганской области стартовал режим повышенной готовности, люди обязаны сидеть на самоизоляции дома. Большая часть населения не работают. Многие не могут проводить свой досуг достойно: читать книги, смотреть фильмы, общаться с семьей. Отдельные личности предпочитают атаковать магазины и покупать спиртное. Посмотрите на статистику других регионов: сразу на 40% возросло количество преступлений — они все от алкоголя, возрастет количество инцидентов домашнего насилия, отравления алкоголем, бытовых преступлений. Здравомыслящие жители Курганской области скажут вам спасибо, если вы временно на период самоизоляции введете в регионе „сухой закон“. Это важно и нужно. Отбросы, которые привыкли выпивать чуть ли не каждый день, конечно, не скажут вам „спасибо“. Но другие граждане, уж поверьте, будут вас благодарить. Нужно оградить наше общество от пьяных отбросов, а чтобы народ перестал пить, и нужно закрыть всю продажу алкоголя. Тем самым мы спасем тысячи человеческих жизней, судеб, не будут разрушаться семьи, люди будут здоровы телом и духом», — говорилось в петиции.

Одновременно с введением «карантинного» сухого закона, власти Курганской области продолжают кампанию по борьбе с незаконным оборотом алкоголя. В рамках акции «Стоп- нелегальный алкоголь» правительство региона материально поддерживает жителей области, которые сами выявляют и сообщают в полициях о местах производства и сбыта контрафактного алкоголя. В случае подтверждения данных за информацию о точке можно будет получить 1 тыс. рублей, за информацию о цехе — 20 тыс. рублей, сообщила пресс-служба главы региона. К контрафактному алкоголю также относится произведенный на дому для продажи самогон — распространенный среди курганцев напиток, который курганцы предпочитают магазинному крепкому алкоголю.

Курганская область ранее входила в первую десятку по России по потреблению контрафактного алкоголя и алкогольных суррогатов — вроде настойки боярышника и спиртосодержаших косметических эссенций. С течением времени позиции региона в этом печальном рейтинге снизились, но алкогольные суррогаты по-прежнему пользуются спросом в силу своей предельной дешевизны. По данным Роспотребнадзора, в 2019 году в Курганской области контрафактным алкоголем отравились 397 человек, 186 из них умерли. Остается высоким процент преступлений, совершаемых на алкогольной почве, включая убийства и бытовое насилие. В теплое время года, когда курганцы выезжают отдыхать на природу, фиксируются смерти в случае купания в нетрезвом состоянии.

Как ранее сообщало ИА Newstes, Курганская область с 1990 -х годов сохраняет статус традиционно дотационного региона, с неплатежами предприятиями налогов в областной и федеральный бюджеты, задолженностями по зарплатам, пенсиям и пособиям, высоким уровнем безработицы. По данным на период с 2011 по 2019 год, в регионе сохраняется тенденция к сокращению производства сельхозпродукции — регионального бренда Зауралья. На крайне низком уровне остается ввод новых жилых домов, значительная часть курганцев проживает в аварийных домах и бараках без удобств. Происходит снижение инвестиций в основной капитал, снижается оборот общественного питания и платных услуг населению. Средняя зарплата в регионе в 2019 году составляла 27 000 рублей, самый низкий уровень по Уральскому федеральному округу. Крайне высок процент выезда из региона молодого трудоспособного населения. Миграционный прирост до пандемии шел главным образом за счет трудовой миграции из Казахстана и Средней Азии.

Дотационно-депрессивным характером региона Вадим Шумков накануне объяснил то, что в области нельзя осуществить те же льготы и пособия для пострадавших от пандемии, как в других регионах.

«Нет смысла троллить друг друга мерами, которые предлагают в наиболее состоятельных регионах. Во-первых, там сумма остатков на счетах — сотни миллиардов рублей от ранее поступивших налогов. Во-вторых, там просевшие отрасли формировали огромный пласт и занятости, и городской экономики, не находившейся „в тени“. У Курганской области 70% её расходов — это внешние строго целевые дотации, ноль собственных накоплений и огромный госдолг. От ноля с минусом сложно что-то предоставить», — написал Шумков на своей странице «ВКонтакте».

Артур Приймак

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