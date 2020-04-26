В Харькове снова взорвали банкомат: фото с места инцидента
В Харькове произошел очередной подрыв банкомата — на сей раз в Московском районе. Напомним, 10 апреля при взрыве пострадал банкомат в Шевченковском районе города.
По информации полиции Харьковской области, взрыв по улице Валентиновской, 35/81 прогремел около 03:17 26 апреля.
Прибывшие на место инцидента полицейские выяснили, что взрыв самодельного взрывного устройства произошел внутри банкомата.
Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.
Личности подрывников устанавливаются.
Напомним, подрыв банкомата в Шевченковском районе Харькова организовали двое… бывших патрульных.
Ранее «ФАКТЫ» писали о взрыве, который прогремел рано утром 26 апреля в отделении банка в Броварах под Киевом.
Фото полиции Харьковской областиСделайте "ФАКТЫ"
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