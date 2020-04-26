Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В Италии назвали дату возобновления работы музеев и розничной торговли

В Италии назвали дату возобновления работы музеев и розничной торговли

В Италии назвали дату возобновления работы музеев и розничной торговли
Италия планирует восстановить работу музеев и выставок, а также открыть розничные магазины с 18 мая, заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.

"С 18 мая у нас в программе открытие розничной торговли. Также мы планируем при соблюдении всех мер открыть музеи, выставки и библиотеки, а также разрешить командные спортивные тренировки", - заявил он в ходе пресс-конференции в воскресенье.

# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

В ВСК назвали причину пожара на складах боеприпасов в Балаклее
В ВСК назвали причину пожара на складах боеприпасов в Балаклее
Кэтрин Шварценеггер и Крис Прэтт ждут ребенка
Кэтрин Шварценеггер и Крис Прэтт ждут ребенка
США предрекли уровень безработицы времен Великой депрессии
США предрекли уровень безработицы времен Великой депрессии
Испугавшимся коронавируса американцам откажут в пособии по безработице
Испугавшимся коронавируса американцам откажут в пособии по безработице
Хорватский экс-футболист ЦСКА пожаловался на алкоголизм российских спортсменов
Хорватский экс-футболист ЦСКА пожаловался на алкоголизм российских
В Литве количество заболевших коронавирусом перевалило за 1430
В Литве количество заболевших коронавирусом перевалило за 1430
Белоруссия рассчитывает на внешнюю поддержку в борьбе с пандемией
Белоруссия рассчитывает на внешнюю поддержку в борьбе с пандемией
В Италии назвали дату возобновления работы музеев и розничной торговли
В Италии назвали дату возобновления работы музеев и розничной торговли
Комедиантку-лесбиянку атаковали порнографией
Комедиантку-лесбиянку атаковали порнографией
Кьеза сказал правду о Грузии — в Цхинвале скорбят об итальянском политике
Кьеза сказал правду о Грузии — в Цхинвале скорбят об итальянском
Марата Башарова хотят лишить звания заслуженного артиста Татарстана
Марата Башарова хотят лишить звания заслуженного артиста Татарстана
Кремль анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом
Кремль анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом

Топ на сегодня

5 заблуждений об эзотерике, в которые люди ошибочно верят
5 заблуждений об эзотерике, в которые люди ошибочно верят
Названа опасность использования смартфонов во время пандемии коронавируса
Названа опасность использования смартфонов во время пандемии
Выборы в Сербии состоятся по окончании эпидемии
Выборы в Сербии состоятся по окончании эпидемии
Банки в первом квартале сократили число выданных потребкредитов
Банки в первом квартале сократили число выданных потребкредитов
Насильник Шурыгиной спасает парня от тюрьмы за надругательство над девушкой
Насильник Шурыгиной спасает парня от тюрьмы за надругательство над

Еще по теме

Италия не планирует выходить из Евросоюза, заявил премьер
Италия хочет открыть посольство в Сирии
Мантуров ожидает роста оборота розничной торговли с 2017 года
Италия предлагает открыть новую главу в отношениях РФ и НАТО