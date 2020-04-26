В Италии назвали дату возобновления работы музеев и розничной торговли

Влада Некрасова

Италия планирует восстановить работу музеев и выставок, а также открыть розничные магазины с 18 мая, заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.

"С 18 мая у нас в программе открытие розничной торговли. Также мы планируем при соблюдении всех мер открыть музеи, выставки и библиотеки, а также разрешить командные спортивные тренировки", - заявил он в ходе пресс-конференции в воскресенье.