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В Италии сокращается число больных коронавирусом в отделениях интенсивной терапии

В Италии сокращается число больных коронавирусом в отделениях интенсивной терапии

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


В Италии за сутки число больных COVID-19 увеличилось на 256. В настоящий момент в стране насчитывается 106 103 инфицированных, сообщается в бюллетене за воскресенье, опубликованном на сайте службы гражданской защиты страны.

В нём отмечается, что в больницах с симптомами заболевания проходят лечение 21 372 человека. Число нуждающихся в интенсивной терапии уменьшилось за сутки на 93 и составляет 2 009.  Количество носителей вируса без симптомов, помещённых на домашний карантин, составляет 82 722.  

За день поправились 1 808 человек и общее число выздоровевших достигло 64 928.

В то же время число умерших носителей коронавируса составило 260. Жертвами COVID-19 в Италии уже стали 26 644 человека. 

С начала эпидемии в стране были заражены коронавирусом порядка 197 675 человек, включая выздоровевших и умерших.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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