В этом году не ждите. Италия закроет границы для туристов

Лидия Мартынова

Италия не откроет границы для туристов до конца текущего года, заявил в интервью газете La Repubblica министр культуры и туризма республики Дарио Франческини.





"(Открытие границ, – ред.) будет зависеть от эпидемиологической ситуации и политики каждого отдельного государства", – приводит его слова РИА Новости.

Дарио Франческини допустил, что уже в мае в стране могут заработать закрытые из-за коронавируса музеи и главные достопримечательности, в числе которых, например, Колизей и Помпеи.

сообщило, что итальянские ученые рассчитали реальную смертность от коронавируса.