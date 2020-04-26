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В этом году не ждите. Италия закроет границы для туристов

В этом году не ждите. Италия закроет границы для туристов
Италия не откроет границы для туристов до конца текущего года, заявил в интервью газете La Repubblica министр культуры и туризма республики Дарио Франческини.


"(Открытие границ, – ред.) будет зависеть от эпидемиологической ситуации и политики каждого отдельного государства", – приводит его слова РИА Новости.

Дарио Франческини допустил, что уже в мае в стране могут заработать закрытые из-за коронавируса музеи и главные достопримечательности, в числе которых, например, Колизей и Помпеи.


сообщило, что итальянские ученые рассчитали реальную смертность от коронавируса.
# В мире
По материалам: ria.ru

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