В Кемеровской области вводят электронные пропуска для контроля самоизоляции

Алексей Вольцев

25 апреля губернатор Кемеровской области России Сергей Цивилёв в очередной раз обратился к гражданам по поводу ситуации с коронавирусом.

В своем обращении глава региона отметил, что карантинные мероприятия в области решено продлить ещё на неделю. Кроме этого он сообщил, что на территории региона продолжает действовать рекомендация по самоизоляции.

Но главной новостью для населения стало то, что власти Кузбасса разрабатывают систему электронных пропусков для контроля за режимом обязательной самоизоляции. Она будет вводиться поэтапно с 5 мая.

Тким образом, население точно узнало, что режим самоизоляции не закончится после 4 мая, на что многие надеялись. Теперь ясно, что он будет продлеваться до тех пор, пока не закончится эпидемия во всей стране.

Глава региона призвал граждан отнестись к ситуации с пониманием и подчеркнул, что относительно благополучная ситуация с коронавирусом в регионе как раз и является следствием принимаемых жестких мер.

«Пока скорость распространения инфекции невысокая, но ситуация напряженная и требует новых решений» — заключил Цивилёв.

По данным портала coronavirus-monitor, в настоящее время в Кемеровской области официально зарегистрировано 102 случая заражения коронавирусом. Один человек скончался, 11 пациентов выздоровели.

Ранее ИА Newstes сообщало, что пандемия коронавируса не остановила судебный процесс по делу о пожаре ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. В начале апреля владельцу торгового центра Вячеславу Вишневскому предъявили обвинение в даче взятки, за счет которой удалось осуществить реконструкцию ТЦ без автоматических систем пожаротушения.