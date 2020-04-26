В КНДР сообщают об активной деятельности Ким Чен Ына

Лидия Мартынова

Государственное радио КНДР утром в воскресенье сообщило об активной деятельности лидера страны Ким Чен Ына, передает южнокорейское агентство Ренхап, новости появились на фоне слухов о его болезни и даже смерти.

По сообщению агентства, радиостанция озвучила, что "товарищ Ким Чен Ын передал благодарность рабочим и сотрудникам, от всей души помогавшим создавать город Самчжиён". В какой форме была передана благодарность, не уточняется.

Строительство нового города Самчжиён было торжественно завершено в конце прошлого года, в церемонии принимал участие лично лидер страны Ким Чен Ын.

Кроме того, в субботу ЦТАК сообщил, что в четверг лидер страны получил поздравительную телеграмму от главы КПРФ Геннадия Зюганова по случаю годовщины визита Ким Чен Ына в Россию.