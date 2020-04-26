В Красноярском крае подросток зарезал младшего брата из-за игры на телефоне

Лидия Мартынова

Накануне школьник решил поиграть в игру на мобильном телефоне. После проигрыша у подростка случился нервный срыв — он разгромил квартиру и зарезал младшего брата. Взрослых в этот момент рядом не было.

Инцидент произошел в квартире 32-летней многодетной мамы и ее сожителя. Накануне женщина вместе с шестимесячной дочерью ушла к своей родительнице, оставив спящих сыновей дома. Первым проснулся 13-летний школьник, который сразу включил игру на телефоне. Проиграв раунд, мальчик впал в бешенство — он начал с криком переворачивать шкафы и столы. От шума проснулся младший брат подростка. 7-летний ребенок испугался грохота и спрятался на кухне.

Позже подросток решил, что брат в подробностях расскажет матери о случившимся, и та отправит его в психушку. Тогда он взял нож и 15 раз ударил им ребенка. От полученных травм дошкольник скончался на месте.

Когда мать детей вернулась домой — старший сын сообщил ей, что проснулся и уже обнаружил брата мертвым. Не поверив подростку, женщина вызвала скорую помощь и полицию.

На допросе подозреваемый заявил — он испугался, что из-за проигрыша с ним больше не будут общаться сверстники. Правоохранительные органы проводят проверку по факту инцидента. С подростком работают психиатры.

Отметим, что в письме в адрес министра образования Красноярского края говорится, что семья не состояла на учете в органах профилактики и характеризовалась положительно. Более того, в школе несовершеннолетний считался примерным учеников и никто не мог предположить, что он способен на убийство.

На данный момент в краевом Следственном комитете не смогли прокомментировать инцидент. Мать школьника также предпочитает не давать объяснения и не выходит на связь.

Фото: pixabay.com, социальные сети