Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Крым вернутся тридцать туристов из Индии

В Крым вернутся тридцать туристов из Индии

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


В воскресенье в Сочи прилетит самолет с крымскими туристами из индийской курортной провинции Гоа. Об этом на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов. 

По его словам, самолет доставит в Россию 10 жителей Республики Крым, 20 севастопольцев, а также жителей Ростовской области, застрявших в Индии из-за пандемии коронавируса. Все они по прилету будут помещены на 14 дней в обсерваторы.

Также в воскресенье рано утром в Симферополь уже прибыл чартерный рейс из Калининграда с 40 моряками загранплавания, которые возвращаются из рейсов домов. Все моряки, 30 жителей Республики Крым и 10 севастопольцев, помещены в обсерваторы на двухнедельный карантин.

С начала пандемии в мире коронавирусом заразились более 2,7 миллиона человек, более 190 тысяч умерли. По последним данным, в России зарегистрировано 74 588 случаев заражения, выздоровели 6 250 граждан, умер 681 человек.

Об оперативных мерах, которые принимают законодатели для борьбы с пандемией COVID-19 — читайте в специальном разделе на сайте Госдумы.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Бывшая звезда Playboy оставила послание за два дня до самоубийства
Бывшая звезда Playboy оставила послание за два дня до самоубийства
«Встает только с помощью сиделок»: последние новости о состоянии Маргариты Тереховой
«Встает только с помощью сиделок»: последние новости о состоянии
Кудрин спрогнозировал будущее российской экономики после кризиса
Кудрин спрогнозировал будущее российской экономики после кризиса
СР на встрече с Набиуллиной обсудит выделение допсредств населению
СР на встрече с Набиуллиной обсудит выделение допсредств населению
Отсюда и внимание. Пушков объяснил слухи о здоровье Ким Чен Ына
Отсюда и внимание. Пушков объяснил слухи о здоровье Ким Чен Ына
В Чечне весь состав МЧС побрился налысо вслед за Кадыровым
В Чечне весь состав МЧС побрился налысо вслед за Кадыровым
Личный бронированный поезд Ким Чен Ына обнаружен на станции курорта Вонасан
Личный бронированный поезд Ким Чен Ына обнаружен на станции курорта
Пользователям iPhone рассылают "текстовую бомбу", ломающую устройство
Пользователям iPhone рассылают "текстовую бомбу", ломающую устройство
Битва платьев: Аврора против Дины Немцовой
Битва платьев: Аврора против Дины Немцовой
Чем грозит Белоруссии новый посол США?
Чем грозит Белоруссии новый посол США?
В России провели более 2,8 миллиона тестов на коронавирус
В России провели более 2,8 миллиона тестов на коронавирус
В этом году не ждите. Италия закроет границы для туристов
В этом году не ждите. Италия закроет границы для туристов

Топ на сегодня

Наталья Ротенберг вышла замуж
Наталья Ротенберг вышла замуж
Сенатор рассказал, как будет проходить выход из режима самоизоляции
Сенатор рассказал, как будет проходить выход из режима самоизоляции
Скончалась главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова
Скончалась главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова
Число смертей от коронавируса превысило 200 тысяч
Число смертей от коронавируса превысило 200 тысяч
МК: Четверо водителей депутатов Госдумы госпитализированы с COVID-19
МК: Четверо водителей депутатов Госдумы госпитализированы с COVID-19

Еще по теме

Всех вернувшихся из Таиланда крымчан поместят в обсерватор
Аксенов обещает лучшие условия жителям, чьи участки попали в зону "Тавриды"
У Пласидо Доминго обнаружили коронавирус
Коронавирус в Крыму: Минздрав отчитался о самочувствии больных