В Крым вернутся тридцать туристов из Индии

Алексей Вольцев

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

В воскресенье в Сочи прилетит самолет с крымскими туристами из индийской курортной провинции Гоа. Об этом на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

По его словам, самолет доставит в Россию 10 жителей Республики Крым, 20 севастопольцев, а также жителей Ростовской области, застрявших в Индии из-за пандемии коронавируса. Все они по прилету будут помещены на 14 дней в обсерваторы.

Также в воскресенье рано утром в Симферополь уже прибыл чартерный рейс из Калининграда с 40 моряками загранплавания, которые возвращаются из рейсов домов. Все моряки, 30 жителей Республики Крым и 10 севастопольцев, помещены в обсерваторы на двухнедельный карантин.

С начала пандемии в мире коронавирусом заразились более 2,7 миллиона человек, более 190 тысяч умерли. По последним данным, в России зарегистрировано 74 588 случаев заражения, выздоровели 6 250 граждан, умер 681 человек.

Об оперативных мерах, которые принимают законодатели для борьбы с пандемией COVID-19 — читайте в специальном разделе на сайте Госдумы.