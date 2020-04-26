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В Москве скончалась главред «Русского радио» Юлия Ларионова

В Москве скончалась главред «Русского радио» Юлия Ларионова

25 апреля в Москве скончалась главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова. Первым об этом в своем Instagram сообщил известный продюсер Иосиф Пригожин.

Вслед за этим факт смерти главреда «Русского радио» подтвердил «Интерфаксу» председатель совета директоров «Русской Медиагруппы» Сергей Бунин.

Комментируя это печальное событие, гендиректор этого холдинга Роман Саркисов выступил с соболезнованиями в адрес родных и близких Юлии Ларионовой. По его словам, она на протяжении долгого времени боролась с раком.

«Юля тяжело болела, и достаточно давно. Поэтому, наверное, это не было большой неожиданностью. Для нас это, конечно, ужасная потеря, для всего коллектива, для слушателей «Русского радио», — отметил Саркисов.

«Русская Медиагруппа» является владельцем «Русского радио». В холдинг также входят радиостанции Monte Carlo, «Хит FM», DFM, Maximum, а также музыкальный канал RU.TV.

Юлия Ларионова начала работать на радио в должности музыкального редактора. Пост главного редактора «Русского радио» она занимала с 2016 года.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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