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В Москве умер 31 пациент с коронавирусом

В Москве умер 31 пациент с коронавирусом

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


В Москве скончался ещё 31 пациент с коронавирусом нового типа. Общее число умерших достигло 435, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией, передаёт РИА «Новости».

Накануне столичные власти сообщили о 38 умерших от последствий заболевания.

За прошедшие сутки в Москве выявили 2 971 новых пациентов с коронавирусом, общее количество заражённых в столице достигло 42 480. 41,5 процента среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36,5 процента — от 46 до 65 лет, 12 процентов — от 66 до 79 лет, еще 6 процентов — старше 80 лет.

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России за прошедшие сутки возросло на 6 361, всего их количество составило 80 949. При этом симптомов нет почти у 46 процентов новых заражённых.

Об оперативных мерах, которые принимают законодатели для борьбы с пандемией COVID-19 — читайте в специальном разделе на сайте Госдумы.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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