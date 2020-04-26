В Москве умерли 38 пациентов с коронавирусом

Вадим Карасев

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Еще 38 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Отмечается, что у всех пациентов была подтверждена пневмония и получен положительный тест на коронавирусную инфекцию.

Таким образом, общее число умерших в столице возросло до 404. Всего в Москве зафиксировано более 39 тысяч случаев COVID-19, при этом 3047 пациентов вылечились.