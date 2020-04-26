В общей сложности в Сочи подтверждён 101 диагноз Covid-19

Алексей Вольцев

За минувшие сутки на Кубани подтверждено 73 новых случая заболевания коронавирусом Covid-19. По состоянию на 26 апреля в Краснодарском крае, по данным регионального Минздрава, подтверждено в общей сложности 780 случаев заражения новой инфекцией. При этом среди заболевших 57 детей.

Согласно источнику, 125 пациентов выписано с выздоровлением, из них 23 ребенка. 21 пациент находится в тяжелом состоянии на ИВЛ.

44 новых случая зафиксировано 26 апреля в Краснодаре, 8 — в Сочи, 5 — в Ейске, 3 — в Калининском районе. По 2 новых случая в Усть-Лабинском и Тихорецком районах. В Абинском, Северском, Тимашевском, Новопокровском, Динском, Гулькевичском, Кавказском, Брюховецком районах и в Анапе подтверждено по одному случаю. Среди заболевших 47 женщин и 26 мужчин.

Продолжают стационарное лечение 1154 человека, из них 118 детей.

Под медицинским наблюдением в поликлиниках по месту жительства находится 7019 человек, из них 199 детей. В обсерваторах находится 916 человек. 153 — в Краснодаре, 469 человек в Сочи, 6 — в станице Голубицкой Темрюкского района, 9 человек в станице Кущевской, 93 человека в Геленджике, 42 — в Туапсе, 8 человек в Армавире, 116 человек в Анапе, 20 человек в Динской. Состояние у всех удовлетворительное.

Всего на 26 апреля в медицинские организации края обратились с подозрением на Covid-19 — 2398 человек, из них 292 ребенка.

В общей сложности в Сочи на 26 апреля подтверждён 101 диагноз. В Краснодарском крае за весь период, по официальным данным, скончались 19 человек.