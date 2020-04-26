В российских военных вузах выявили коронавирус у 779 курсантов

Алексей Вольцев

Почти у 880 военнослужащих в высших учебных заведениях Минобороны РФ подтвердился коронавирус, 192 случая выявлено в довузовских учебных заведениях, сообщается на сайте военного ведомства.

"Количество военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей, в высших военных учебных заведениях с положительными результатами тестирования - 779 человек, из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны России – 304 человека, в изоляторах по месту службы – 354 человека, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 9 человек, изолированы на дому – 112 человек", - говорится в сообщении.