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В Ростовской области детские сады будут закрыты до особого распоряжения

В Ростовской области детские сады будут закрыты до особого распоряжения

Губернатор Ростовской области подписал распоряжение о том, что детские дошкольные учреждения будут закрыты до особого распоряжения.  В постановление  регионального правительства №272 внесено одно изменение - убрана дата, указывающая до какого числа детские сады будут закрыты. Вместо неё записана фраза “до особого распоряжения”, - сообщает издание "Панорама".

Также Василий Голубев разрешил передвигаться до работы и обратно тем, кто следит за состоянием зданий, является охранником и занимается начислением заработной платы. 
Расширился и список непродовольственных товаров первой необходимости, к ним теперь причислены семена, садово-огородные товары, удобрения и всё, что может понадобится при работах в саду или огороде.

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По материалам: u-f.ru

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