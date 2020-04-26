В Ростовской области детские сады будут закрыты до особого распоряжения

Вадим Карасев

Губернатор Ростовской области подписал распоряжение о том, что детские дошкольные учреждения будут закрыты до особого распоряжения. В постановление регионального правительства №272 внесено одно изменение - убрана дата, указывающая до какого числа детские сады будут закрыты. Вместо неё записана фраза “до особого распоряжения”, - сообщает издание "Панорама".

Также Василий Голубев разрешил передвигаться до работы и обратно тем, кто следит за состоянием зданий, является охранником и занимается начислением заработной платы.

Расширился и список непродовольственных товаров первой необходимости, к ним теперь причислены семена, садово-огородные товары, удобрения и всё, что может понадобится при работах в саду или огороде.

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