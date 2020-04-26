В США предложили выделить «чертовски больше» на поддержание экономики

Вадим Карасев

Фото: LEAH MILLIS / Reuters

Кандидат в президенты США Джо Байден выступил за более прогрессивный подход к выделению средств на поддержание экономики во время пандемии коронавируса. Одной из главных мер должно стать усиление контроля за деятельностью администрации Дональда Трампа, передает Politico.

Бывший вице-президент заявил, что следующий пакет средств на восстановление экономики США должен быть «чертовски больше», чем те два триллиона, которые выделили в прошлом месяце. По мнению кандидата от Демократической партии, деньги должны пойти на оказание значительной поддержки штатам и городам, для того чтобы предотвратить «увольнение чертовски большого числа учителей, полицейских и пожарных».

Он также отметил, что на данный момент администрация Трампа «расходует чертовски много денег». «Последнее, чего бы сейчас хотел президент, это чтобы кто-нибудь начал присматриваться к выделению 500 миллиардов долларов американским корпорациям», — добавил Байден.

В конце марта Сенат США принял законопроект о выделении двух триллионов долларов для поддержки экономики из-за пандемии коронавируса. Пакет мер включает 350 миллиардов долларов на поддержку малого бизнеса, 250 миллиардов долларов на расширенное страхование безработицы и еще 500 миллиардов долларов на формирование стабилизационного фонда.