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Валерия заcтупилась за лишенную звания «Женщина года» ведущую «Орла и Решки»

Валерия заcтупилась за лишенную звания «Женщина года» ведущую «Орла и Решки»Иосиф Пригожин и ВалерияФото: @valeriya

Певица Валерия и ее муж, продюсер Иосиф Пригожин, заcтупились за ведущую «Орла и Решки» Регину Тодоренко, лишенную ранее журналом Glamour звания «Женщина года». Свою позицию они объяснили «Газете.ру».

По мнению супругов, Тодоренко имеет право оступиться, однако травить ведущую не стоит, так как она извинилась за свои слова. «А это значит, что все», — добавил Пригожин.

При этом продюсер подчеркнул, что Валерия относится к тем, кто пытается оправдать домашнее насилие, очень строго. «Еще вчера она была явно возмущена, но сегодня у нее все вопросы отпали», — отметил он. По его собственному мнению, Тодоренко сделала скандальное заявление по неосторожности.

Ранее Регина Тодоренко в интервью Peopletalk на YouTube заявила, что женщины могут быть виноваты в том, что их бьют. «Твой муж тебя бьет, а почему, ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?» — сказала телеведущая. Позже она извинилась за свое высказывание.

Пользователи сети затравили ведущую за это высказывание и указали, что она должна обвинять насильников, а не жертв. Журнал Glamour лишил Тодоренко звания «Женщина года». Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина поддержала это решение.

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По материалам: lenta.ru

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