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Власти Южной Кореи рассказали о состоянии Ким Чен Ына

Власти Южной Кореи рассказали о состоянии Ким Чен ЫнаФото: Heo Ran / Reuters

Лидер КНДР Ким Чен Ын жив и здоров. Об этом сообщил Fox News помощник президента Южной Кореи Мун Чжэ-Ин.

По его словам, Ким Чен Ын находится с 13 апреля в районе Вонсан на юго-востоке Северной Кореи.

Другие источники в Южной Корее отметили, что лидер КНДР, вероятно, не умер, но восстанавливается после сложной операции. Собеседник издания также напомнил, что слухи о смерти Ким Чен Ына появлялись и ранее, когда он обращался за медицинской помощью.

Ранее источники в медицинских кругах Китая рассказали, что врач, проводивший операцию на сердце лидеру Северной Кореи, не сумел закончить манипуляции в установленные сроки. Отмечалось, что руководитель КНДР во время очередной поездки по стране почувствовал себя плохо и его доставили в ближайшую больницу для оказания помощи.

Сообщения о смерти Ким Чен Ына появились вечером 25 апреля в китайской социальной сети Weibo. При этом также сообщалось, что Ким Чен Ын покинул Пхеньян из-за риска подхватить коронавирус и находится на частной пляжной вилле на берегу Восточно-Корейского залива Японского моря.

Спекуляции по поводу здоровья Ким Чен Ына начались после того, как он пропустил празднование дня рождения Ким Ир Сена, которое состоялось 15 апреля. За четыре дня до этого политик присутствовал на правительственном заседании, после чего на людях не появлялся.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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