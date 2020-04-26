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Военный грузовик сгорел на вокзале во Львовской области, есть жертвы (фото)

Военный грузовик сгорел на вокзале во Львовской области, есть жертвы (фото)

Во Львовской области горел военный грузовик «ЗИЛ 131», который находился на грузовой платформе железнодорожной станции «Судовая Вишня».

Прибыв на место возгорания, сотрудники отделения 56-го пожарно-спасательного поста и 26-й пожарной части города Мостиска обнаружили, что автомобиль весь в огне. Удалось эвакуировать мужчину 1967 года рождения, который получил 60% ожогов тела, лица и рук.

Погасив очаг возгорания, спасатели обнаружили в салоне авто обгоревшее тело еще одного человека.

Локализовать пожар удалось в 03:14, ликвидировать — в 03:24. Также удалось спасти от возгорания и уничтожения два соседних авто.

Напомним, ранее водитель заживо сгорел в своем авто во время ДТП в Лиманском районе на Одесчине.

Фото управления ГСЧС во Львовской области

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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