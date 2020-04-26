Восстановление девственной плевы: как и зачем делают гименопластику

Вадим Карасев

В последние годы особенно популярной становится гименопластика. Это операция по восстановлению девственной плевы. В одном только "Яндексе" почти 5 000 раз за месяц ищут что-то об этой процедуре, а Google выдает около 200 тысяч запросов. Рассказываем, как проходит операция, можно ли делать ее несколько раз подряд (и зачем), какие могут быть осложнения и правда ли, что ощущения потом будут как при первом половом акте.

Девственная плева (вагинальный венец, или гимен) — это тонкая пленка из слизистой оболочки, которая частично закрывает вход во влагалище. Во время первого полового акта девственная плева может растянуться или порваться, хотя это происходит и не всегда.

Эта мембрана может быть тонкой и эластичной или же толстой и плотной. Она начинает формироваться, когда ребенок еще находится в утробе матери, обычно примерно с четвертого месяца беременности. Удивительно, но гимен до сих пор плохо изучен: ученые даже не знают точно, какую функцию эта небольшая складка слизистой ткани выполняет в организме.





Исследователи считают, что она служит защитным барьером для патогенных микроорганизмов, попадающих извне во влагалище. Однако при наступлении менструации организм начинает вырабатывать гормоны, которые регулируют местный иммунитет, и необходимость в дополнительном барьере практически отпадает.

Тем не менее на протяжении веков наличие девственной плевы служило (надо отметить, ошибочно) неоспоримым доказательством чистоты и невинности девушки. Даже по сей день во многих культурах неповрежденная девственная плева все еще указывает на девственность, особенно если при первом проникновении члена присутствует кровь. Хотя потеря невинности не всегда сопровождается кровяными выделениями.





В зависимости от эластичности гимена, он может растянуться из-за повседневных дел, например, при катании на лошадях или велосипеде, при обычном гинекологическом обследовании с использованием зеркала или перчаток, мастурбации или активных занятиях спортом. В некоторых случаях девственной плевы может вообще не быть. Одна из 1 000 женщин рождается без гимена.

Вопреки расхожему мнению, девственная плева не является непроницаемой (за исключением редких случаев). Если бы это было так, менструальный цикл не мог бы нормально проходить, а выделений из влагалища просто бы не было, — объясняют эксперты.





Восстановление девственной плевы — достаточно востребованная операция, которую девушки планируют по разным причинам: физическим или психологическим.

Есть девушки, которые следуют требованиям национальных традиций и желают восстановить девственность перед свадьбой. Есть женщины, желающие угодить своему половому партнеру. Есть и жертвы насилия, которых, к счастью, намного меньше. Для них восстановление девственной плевы означает ликвидацию последствий физической (и моральной) травмы, нанесенной насильником,

— говорит хирург клиники "Здоровье женщины" Элина Дмитриева.

И в Армении, и в Азербайджане, и в Грузии к хирургам-гинекологам выстраиваются очереди, чтобы сделать эту операцию.

Есть и другая мотивация у тех, кто решается на гименопластику. По мнению многих пластических хирургов, подобная деликатная операция набирает обороты среди родивших женщин или женщин 40+, которые хотят разнообразить свою сексуальную жизнь и внести в нее больше остроты, яркости и тех самых незабываемых эмоций, которые бывают в первый раз.

Кратковременная и долгосрочная гименопластика: особенности

Как объясняет Камиль Бахтияров, куратор направления "Акушерство и гинекология" клиники "Семейная", акушер-гинеколог, профессор и доктор медицинских наук, существует два варианта гименопластики: кратковременная и долгосрочная.

Если до предполагаемого полового контакта остается 8—14 дней, то остатки девственной плевы (они есть, если первый половой акт произошел не так давно, впрочем, если остатков не обнаружено — девственная плева формируется из слизистой оболочки влагалища) просто сшиваются между собой (это и есть кратковременный вариант). При этом эффект от подобной операции сохраняется не более недели, но и повторять ее можно не более двух раз, ведь из-за повторных разрывов оставшиеся участки девственной плевы истончаются.





Если девственную плеву необходимо сделать более прочной (так она не порвется в течение полугода), применяется метод трехслойной гименопластики. В данном случае девственная плева формируется из трех слоев тканей преддверия влагалища, все слои ушиваются с помощью саморассасывающихся нитей. В этом случае девственность сохраняется до первого полового акта.

Как проходит операция

Операция несложная, длится она буквально 5—7 минут. Обычно применяется местное обезболивание, но по желанию может быть использован краткосрочный внутривенный наркоз. В процессе операции края разорванной девственной плевы обрабатываются и сшиваются, — объясняет эксперт.





Если кожи недостаточно для восстановления девственной плевы или если остатки гимена отсутствуют, хирург может создать его, используя либо небольшой кусочек влагалищной ткани (слизистую оболочку влагалища), либо используется синтетический биосовместимый материал.

Противопоказания

Врачи выделяют следующие противопоказания к проведению операции: воспаления и инфекции половой системы; онкология (вне зависимости от локализации); нарушение свертываемости крови; высыпания и воспаления на коже промежности; генитальный герпес в стадии обострения; беременность и период кормления грудью; доброкачественные опухоли половых органов; тяжелые заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной системы.





Кто чаще всего обращается, по каким причинам?

Причины у каждой пациентки свои, это может быть просто дань стереотипам, строгие родители, желание "начать с чистого листа". Медицинских показаний к этой операции, конечно же, нет, — говорит Камиль Бахтияров.





Реабилитационный период

Гименопластику можно назвать несложной операцией, которая не требует длительной подготовки и какой-то особой реабилитации. Риск осложнений здесь сведен к минимуму — самое главное, чтобы не было воспалений и инфекций на месте соединения ткани. Уже на следующий день после кратковременной гименопластики пациентка может вести привычный образ жизни, в том числе работать и заниматься фитнесом.





Однако после долгосрочной операции восстановление происходит дольше. В течение недели может сохраняться отек наружных половых органов, незначительные болевые ощущения и мажущие кровянистые выделения. Для того чтобы свести к минимуму риск осложнений, стоит отказаться от тампонов и пользоваться только гигиеническими прокладками.

При желании операцию можно делать хоть несколько раз подряд.

Каковы ощущения после восстановления девственной плевы хирургическим способом?

Во многом это зависит от вида операции. Одни эксперты считают, что после долговременного вмешательства болезненные ощущения и количество крови при разрыве даже более интенсивные, чем при первичной дефлорации.





А другие говорят, что ощущения будут уже иными, что связано с имеющимся опытом половых отношений и растянутостью влагалища. При этом отличить восстановленную девственную плеву от естественной невозможно.

Примерная стоимость

Анализируя расценки московских клиник, можно сказать, что стоимость гименопластики варьируется в диапазоне от 15 до 60 тысяч рублей.

Реальные отзывы

Антонина, возраст неизвестен

Хотелось быть абсолютным совершенством во всем для человека, за которого я хотела выйти замуж. Он не знал о моем сексуальном опыте "до него", и у меня в голове созрел этот план по проведению операции. Не буду описывать сам процесс, ради которого делалась операция, в этом смысле все прошло безупречно, без сучка и задоринки. Да вот только отношения эти не сложились (и слава богу!): и человек этот, и отношения не стоили не то что этой операции, а вообще ничего не стоили.

Адель Сергеенкова, 33 года

Даже на анонимных форумах отзывов о гименопластике единицы. А вот блогер Адель Сергеенкова, которая является мамой пяти детей, решила лечь под нож пластического хирурга на операцию по восстановлению девственности в прямом эфире и рассказать об этом на всю страну.

По словам самой Адель, главной мотивацией для нее стало желание разнообразить свою сексуальную жизнь. Она уверена, что именно благодаря интимной операции вновь "обретет романтику, чувственность, разбудит новые любовные грани в отношениях с любимым мужчиной".

Мало кто понимает, зачем маме пятерых детей это делать. Но для меня это один из шагов к встрече с будущим мужчиной, по-настоящему любимым человеком,

— написала блогер в инстаграме.





Розалина, 17 лет

Когда я была маленькой, слышала, что все девушки, которые выходят замуж, должны в первую брачную ночь показать кровавые простыни. В моей культуре важно, чтобы родственники будущего мужа знали, что девушка девственница. Однако у меня уже был сексуальный опыт. Я обратилась в клинику, чтобы вернуть то, что потеряла во время недавних каникул, — это был момент похоти и не по любви. У меня сейчас нет парня, но я искренне верю, что вряд ли выйду замуж, не будучи невинной.

Фатима, 20 лет

Мне не нравится мысль об обмане своего будущего мужа, но мне приходится, чтобы защитить отношения. Я родом с Ближнего Востока, но переехала в Торонто со своей семьей в подростковом возрасте. Я мусульманка, моя семья очень религиозная и выступает за традиционные ценности. В Коране секс вне брака запрещен. Когда я встречалась со своим бывшим парнем, мне приходилось делать это втайне от родных и лгать им. Они также, конечно же, не знают, что я пришла в клинику, чтобы сделать гименопластику. Я никогда не могу сказать им этого. Если я не буду девственницей, когда выйду замуж, то буду унижена — и, возможно, даже убита своими собственными родителями.

Натали, 26 лет

Последние два года я встречаюсь с хорошим парнем. Он очень строгий христианин, который не приемлет секс до брака. Он недавно сделал мне предложение, и я согласилась выйти за него замуж. Проблема в том, что когда мы только познакомились, я сказала ему, что я девственница. Реальность такова, что раньше у меня были неудачные отношения. И конечно, у нас был секс. Поэтому я и решилась на операцию. Я действительно люблю этого человека и не хочу его разочаровывать.

Отзывы взяты с форума IRecommend, по материалам BBC и ABC Newsabcnews.