Врач объяснил рост числа молодых пациентов с тяжёлой формой коронавируса

Анастасия Иванова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Молодые больные коронавирусом нового типа поздно сообщают о своих симптомах, рассказал главный врач Московского клинического центра инфекционных болезней «Вороновское» Сергей Переходов в эфире телеканала «Россия-1».

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что средний возраст заболевших коронавирусом в России у женщин составляет 47,9 года, у мужчин — 44,7 года. По её словам, доля заболевших COVID-19 в России старше 65 лет составляет 15,5 процента, что ниже ситуации в мире, детей — 7,6 процента.

«Тяжесть среди молодых пациентов обусловлена тем, что имеет место поздняя обращаемость», — сказал Переходов.

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России за прошедшие сутки возросло на 6 361, всего их количество составило 80 949. При этом симптомов нет почти у 46 процентов новых заражённых.

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