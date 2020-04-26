Всего одна кнопка. Песков рассказал, как устроен телефон Путина

Алексей Вольцев

Президенту РФ Владимиру Путину достаточно нажать только одну кнопку, чтобы связаться с тем или иным чиновником, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает телеканал "360".

Песков отметил, что благодаря телефону специальной связи Путин может связаться с руководством правительства, руководителями ведомств, руководством администрации и другими абонентами. Он подчеркнул, что глава государства активно использует и другие способы коммуникации.

Помощник российского лидера подчеркнул, что такой режим работы главы государства – "никакая не новация", а стандартная практика. Только за эту неделю Путин провел несколько бесед с губернаторами различных регионов в формате видеоконференций.

сообщило, что Дмитрий Песков рассказал, как президент Путин, плотно погружаясь в ту или иную тему, сам становится экспертом.