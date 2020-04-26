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«Встает только с помощью сиделок»: последние новости о состоянии Маргариты Тереховой

«Встает только с помощью сиделок»: последние новости о состоянии Маргариты Тереховой
Более десяти лет артистка страдает от болезни Альцгеймера, а в последние годы Терехова перестала узнавать членов семьи. Звезде советского кино требуется регулярная специализированная помощь, которую ей оказывает нанятый родственниками персонал.

В период самоизоляции 77-летняя Маргарита Терехова оказалась вдали от близких. Наследники актрисы находятся на карантине со своими семьями, в то время как за их матерью присматривают сиделки. По словам родных, Маргарите Борисовне нужен круглосуточный уход, который они попросту не в состоянии обеспечить самостоятельно.

Артистка не может нормально ухаживать за собой, а чтобы встать с постели ей необходима поддержка. Поэтому за Тереховой приглядывают сразу две сиделки, что весьма дорого обходится ее родственникам. Женщины заботятся об артистке как физически, так и духовно: всячески радуют звезду, делают ей прически и красят голову, чтобы поднять настроение. «Мы не можем ездить к Маргарите Борисовне. А ей нужен уход — встает только с помощью сиделок. Тут одна сиделка не справится, приходиться вот так вот сильно разоряться — уму не постижимо какие траты», — поделилась невестка Тереховой. 

Несмотря на большие расходы, дочь актрисы рада, что состояние матери не ухудшается. «Слава богу, сейчас она стабильна, насколько это возможно при такой болезни», — призналась Анна Терехова. 

Есть и позитивные моменты в состоянии Маргариты Борисовны. Так, из всех родственников она продолжает узнавать внучку Веру. Близкие считают это настоящим чудом, ведь Терехова едва ли может вспомнить дочь и сына. «Веру она насквозь видит,  Вера ее тоже. У них особая связь — они родились в один день. Это что-то свыше», — уверяет невестка актрисы в программе «Ты не поверишь!». 

Тем не менее, сын Тереховой убежден — дальше будет только хуже. Александр не питает иллюзий, ведь прогнозы врачей неутешительны. По мнению медиков, подобная болезнь не может иметь другого исхода — со временем состояние артистки будет все более критическим. «К ней приходят родственники, песни поют, стихи читают — ей нужно такое общение, чтобы болезнь не прогрессировала. Сейчас она в каком-то другом, своем измерении. Прогноз врачей здесь один — лучше точно не будет. Но мы прилагаем все усилия», — говорил ранее наследник звезды.

Фото: Instagram, кадр из фильма «Д’Артаньян и три мушкетера»

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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