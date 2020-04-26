Выборы в Сербии состоятся по окончании эпидемии

Анастасия Иванова

Решение о дате проведения внеочередных выборов в стране будет приниматься в соответствии с Конституцией и законами Сербии, а не по указке ЕС или кого-либо еще. Об этом 25 апреля заявил президент Сербии Александр Вучич, выступая в эфире одного из национальных каналов.

Президент подчеркнул, что выборы состоятся после того, как страна справится с эпидемией коронавируса, сообщает информагентство Tanjug.

«Когда это произойдет, в определенный момент мы выйдем на открытый разговор со всеми, кто хочет участвовать в выборах», — заявил Вучич в эфире TV Pink.

Президент подчеркнул, что он не возражает, если кто-то еще захочет поучаствовать в выборах, попытавшись использовать в своих политических целях недовольство определенной части общества кризисом, возникшим вследствие коронавируса.

Так, те, кто еще вчера призывал к бойкоту выборов, по мнению Александра Вучича, теперь пытаются использовать недовольство людей, вызванное карантинными мерами и страхом экономических проблем, в свою пользу, надеясь победить тех, кто прилагал все усилия для спасения жизней людей.

«Это не особо морально, но легитимно и законно. Уверен, что у них „отличные“ шансы», — заявил Вучич.

Кирилл Борщев