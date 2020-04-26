Заразившаяся коронавирусом заведующая скорой покончила с собой
Известно, что Наталья Лебедева проходила лечение в московской больнице, куда поступила 20 числа. Спустя четыре дня тело медицинского работника было обнаружено под окнами стационара с травмами, характерным для падения с высоты. По одной из версий, причиной самоубийства послужили обвинения со стороны начальства. Есть информация, что Лебедева не приняла серьезные меры для обеспечения безопасности своих сотрудников и допустила заражение коронавирусом нескольких работников. Возможно, женщина не смогла смириться с несправедливыми обвинениями.
К слову, в момент трагедии Наталья находилась в отделении, перепрофилированном для лечения больных Covid-19. Обстоятельства произошедшего до сих пор выясняются.
Напомним, что сегодня было зафиксировано рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом в России. За сутки COVID-19 выявлен у 6361 человека. Почти 46 процентов – бессимптомные случаи. Общее количество носителей вируса впервые превысило 80 тысяч.