Заразившаяся коронавирусом заведующая скорой покончила с собой

Лидия Мартынова

Заведующая скорой помощи подмосковного Звездного городка выпала из окна больничной палаты. От полученных травм Наталья Лебедева скончалась на месте. Подробности произошедшего выясняются.

Известно, что Наталья Лебедева проходила лечение в московской больнице, куда поступила 20 числа. Спустя четыре дня тело медицинского работника было обнаружено под окнами стационара с травмами, характерным для падения с высоты. По одной из версий, причиной самоубийства послужили обвинения со стороны начальства. Есть информация, что Лебедева не приняла серьезные меры для обеспечения безопасности своих сотрудников и допустила заражение коронавирусом нескольких работников. Возможно, женщина не смогла смириться с несправедливыми обвинениями.

К слову, в момент трагедии Наталья находилась в отделении, перепрофилированном для лечения больных Covid-19. Обстоятельства произошедшего до сих пор выясняются.

Напомним, что сегодня было зафиксировано рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом в России. За сутки COVID-19 выявлен у 6361 человека. Почти 46 процентов – бессимптомные случаи. Общее количество носителей вируса впервые превысило 80 тысяч.