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Жительницу Пермского края привлекли к ответственности за распространение фейка

Жительницу Пермского края привлекли к ответственности за распространение фейка

В Чусовом Пермского края сотрудниками полиции был выявлен факт размещения в социальной сети недостоверной информации о заболевшем коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. 

В ходе проведения проверки стражами правопорядка установлено, что запись сделала 32–летняя местная жительница, которая услышала эту информацию где-то на работе, а после разместила в социальной сети. В отношении гражданки полицейскими составлен административный протокол по части 9 статьи 13.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Материалы проверки были направлены в мировой суд, который признал женщину виновной и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей.

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По материалам: uposters.ru

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