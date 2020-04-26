Звездный Instagram: селфи всех видов, или Еще одна неделя карантина

Вадим Карасев

Коронавирус не отступает, и звезды по-прежнему в большинстве своем продолжают сидеть дома. Здесь времени даром, конечно, никто не теряет: Настя Ивлеева устраивает прямые эфиры с Тимати, Вера Брежнева осваивает онлайн-фотосессии, Регина Тодоренко практикуется в растяжке.

Некоторые особо бесстрашные, как Рита Дакота, приглашают в гости друзей и проводят вечеринки, другие же в основном коротают самоизоляционное время только в компании родных. Неудивительно, что фотографий со вторыми половинами, домашними животными и детьми стало гораздо больше.

Пролистали инстаграм-ленту и собрали для вас самые интересные снимки!





Настя Ивлеева





Елена Темникова с дочерью





Влад Соколовский с родителями и дочерью Мией, Рита Дакота с возлюбленным Федором Белогаем





Потап и Настя Каменских





Наталья Ионова





Регина Тодоренко





Кристина Асмус





Кети Топурия





Нюша





Айза Анохина





Дима Билан





Вера Брежнева





Ксения Собчак





Евгений Плющенко и Яна Рудковская





Наталья Водянова





Кайли Дженнер с дочерью





Эшли Грэм с сыном





Нина Агдал





Джаред Лето





Элизабет Херли





Люк Эванс





Тесс Холлидей





Криштиану Роналду





Рита Ора





Эльза Хоск





Лили Коллинз





Кьяра Ферраньи





Эмма Робертс





Юлия Волкова





Дарья Коновалова





Юлианна Караулова





Екатерина Варнава





Тина Канделаки





Анастасия Решетова





Елизавета Пескова





Анна Седокова





Светлана Лобода





Светлана Устинова





Светлана Бондарчук





Ника Белоцерковская





Виктория Шелягова





Братья Каулитц и Хайди Клум





Алексей Воробьев





Эми Шумер с сыном





Надя Дорофеева