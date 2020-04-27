Ъ: Минтранс попросил у Мишустина о многомиллиардной поддержке

Анастасия Иванова

Минтранс РФ просит оказать транспортной отрасли многомиллиардную поддержку, соответствующее письмо глава ведомства в апреле направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, сообщила со ссылкой на копию письма газета "Коммерсант".

По данным издания, если ситуация не изменится, в ближайшие три месяца воздушный транспорт потеряет 25 миллионов пассажиров, перевозки в январе-июне упадут на 80% к тому же периоду 2019 года. РЖД оценивают снижение доходов от грузовых перевозок при неблагоприятном сценарии в 131,5 миллиарда рублей по итогам года, пишет газета, ссылаясь на данные Минтранса. Отмечается также, что речной транспорт вряд ли выйдет в навигацию при сохранении ситуации до конца апреля.