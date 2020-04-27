59 лет назад был основан Советский фонд мира

Анастасия Иванова

В 1950-х годах сторонники мира в нашей стране и за рубежом подписали Первое Стокгольмское воззвание «О запрете применения атомного оружия», которое было направлено на сохранение мира на Земле. Многие советские люди стали присылать пожертвования для поддержки борьбы за мир, национальное освобождение народов, против империалистической политики войны.

Для проведения мероприятий в борьбе за сохранение мира и правильного расходования финансовых поступлений, 27 апреля 1961 года была создана общественная организация — Советский фонд мира (СФМ). Учредителями фонда стали — Советский комитет защиты мира, Комитет молодежных организаций СССР, Комитет советских женщин, Союз советских обществ дружбы и культурных связей с зарубежными странами.

Деятельность СФМ велась на благотворительные взносы граждан, предприятий, общественных организаций. Фонд мира пользовался заслуженным авторитетом в стране и за рубежом. Председателями Правления Фонда в разные годы были такие известные люди, как поэт Николай Тихонов, писатель Борис Полевой, чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов.

Среди направлений деятельности СФМ советского периода — финансирование Советского комитета защиты мира и Всемирного совета мира, оплата обучения в СССР студентов из стран Азии и Африки, помощь странам, в которых происходили конфликты с участием СССР, установка памятников погибшим советским воинам в Европе, помощь пострадавшим при Чернобыльской аварии.

В 1992 году Российский фонд мира стал правопреемником Советского фонда мира, а в 2003 году был преобразован в Международный общественный фонд «Российский фонд мира» (РФМ).

Фонд содействует укреплению мира, дружбы и согласия между народами, развивает гуманизм и милосердие, занимается благотворительностью, международным сотрудничеством, предотвращает национальные, религиозные и социальные конфликты, защищает права человека, окружающую среду.

В работу Фонда вовлечены несколько сотен тысяч человек. Это ветераны и инвалиды войн, молодёжь, деятели культуры и науки, представители партнёрских общественных организаций России и зарубежных стран, представители Русской Православной Церкви и других религиозных конфессий, активисты Фонда. РФМ реализует огромное количество общероссийских благотворительных и гуманитарных программ.

Отделения Фонда активно работают в 56 регионах России. РФМ зарегистрирован при ООН, имеет статус участника в Совете Европы, является официальным партнёром Совета при Президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека.