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Академик РАН заявил об особом сценарии с коронавирусом в России

Академик РАН заявил об особом сценарии с коронавирусом в России
В России особый сценарий развития ситуации с коронавирусом, заявил "Собеседнику" академик РАН, ученый-вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Феликс Ершов.

По его мнению, этот сценарий отличается как от "негативного" итальянского, так и от "оптимистичного" в Китае и Южной Корее.

"В России пандемия идет по особому сценарию. Я называю это "третий сценарий". Первый — негативный, как в Италии и США, где большая смертность, второй — оптимистичный, как в Китае, Корее, где экстренно приняли строгие меры и получили быстрый эффект. А у нас — третий путь, где низкая заболеваемость и низкая смертность", — отметил Ершов.


Однако он не считает, что эпидемия COVID-19 в России пошла на спад.

# Россия
По материалам: ria.ru

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