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Анджелина Джоли о воспитании детей: "Невозможно быть идеальным родителем"

Анджелина Джоли о воспитании детей: "Невозможно быть идеальным родителем"

44-летняя Анджелина Джоли во время пандемии коронавируса продолжает писать статьи для журнала Time. В своей последней публикации актриса призналась, что невозможно быть идеальным родителем и удовлетворять все потребности детей.

Сейчас, в разгар этой пандемии, я думаю обо всех матерях и отцах, которые находятся с детьми дома. Все надеются на то, что они смогут сделать все правильно, ответить на все потребности и оставаться спокойными и позитивными. Но есть одна вещь, которая мне помогла, — понимание того, что это невозможно,

— призналась мама шестерых детей.

Джоли настаивает на том, что дети на самом деле не хотят, чтобы их родители были идеальными. Куда важнее для них — чтобы родители были честными.

Так здорово узнать, что ваши дети не хотят, чтобы вы были безупречны. Они просто хотят, чтобы вы были честны. И вы делаете все, что в ваших силах. Они любят вас и хотят вам помочь,

— пишет звезда.


Анджелина Джоли с детьми: Ноксом, Вивьен, Паксом, Шайло, Захарой и Мэддоксом

В новой статье Джоли вспомнила о своем решении стать мамой, когда она в 2002 году вместе с бывшим мужем Брэдом Питтом усыновила Мэддокса из Камбоджи (у экс-супругов есть трое приемных детей, 18-летний Мэддокс, 16-летний Пакс и 15-летняя Захара, и трое биологических, 13-летняя Шайло и 11-летние близнецы Вивьен и Нокс).

Я помню свое решение стать родителем. Совсем не трудно было любить, посвятить себя кому-то и чему-то большему, чем моя жизнь. Что было трудно — так это знать, что отныне я должна быть единственной, кто будет следить за тем, чтобы все было хорошо,

— написала Анджелина.

Она рассказала, что ей пришлось разобраться со всеми родительскими обязанностями — "от приготовления еды до медицины", а также научиться быть терпеливой.

Я осознала, что перестала жить мечтами. Вместо этого я стала готова к любому повороту, чтобы я смогла ответить на любую потребность. Это был новый навык, который нужно было приобрести,

— заключила она.


Анджелина Джоли с сыновьями Мэддоксом и Паксом
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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