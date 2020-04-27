Белоруссия ждет миллиарды долларов помощи на борьбу с Covid-19

Алексей Вольцев

Белоруссия рассчитывает на поддержку международных финансовых организаций в борьбе с последствиями пандемии коронавирусной инфекции. Об этом 26 апреля в интервью телеканалу ОНТ заявил первый заместитель премьер-министра республики Дмитрий Крутой.

«Международные финансовые организации готовы сегодня выделять ресурсы, мы со всеми ими вступили в переговоры. Потенциально это — $ 2-$ 2,5 млрд. И многие из них просят, чтобы тоже были предоставлены правительственные гарантии, и я думаю, мы на это пойдем», — сказал он.

При этом Крутой отметил возможность того, что Минск осознанно пойдет на увеличение лимита внешнего госдолга. По его словам, «у нас сейчас в принципе приемлемые цифры, гораздо ниже, чем в среднем по странам Европейского союза», что может быть рассмотрено правительством как еще одна антикризисная мера.

В то же время белорусский вице-премьер подчеркнул, что Минск подготовил два пакета поддержки экономики и социальной сферы на сумму общей сложностью от 5 до 6 млрд белорусских рублей (около $ 2−2,4 млрд). При этом он отметил, что Белоруссия намерена прибегнуть к помощи внешних кредиторов, в том числе МВФ, Всемирного банка, Европейского инвестиционного банка, Банка развития Китая.

«Практически все и них получили наши заявки, сейчас идет еженедельная работа, чтобы постараться привлечь и ресурсы, разгрузить бюджет, поддержать устойчивость нашего государственного долга и возможности его рефинансирования в тех объемах, в которых мы планировали в начале года. Поэтому никто из них не отказал. Если говорить о переговорах с МВФ, то в рамках нашей квоты это порядка $ 900 миллионов, Всемирный банк — это переговоры примерно на 300 миллионов, Европейский инвестиционный банк — это тоже примерно $ 300 миллионов. То есть суммарно где-то примерно $ 2−2,5 миллиарда мы сможем привлечь от внешних кредиторов. Это будут очень хорошие цифры», — отметил Крутой.

Напомним, Минск официально заявляет, что ситуация с распространением коронавируса в республике находится под полным контролем. При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно отмечал, что стране помощь от России не нужна. Одновременно власти республики обращаются за поддержкой в различные международные организации с просьбой предоставить стране финансовую помощь.