Белоруссия ждет миллиарды долларов помощи на борьбу с Covid-19
Белоруссия рассчитывает на поддержку международных финансовых организаций в борьбе с последствиями пандемии коронавирусной инфекции. Об этом 26 апреля в интервью телеканалу ОНТ заявил первый заместитель премьер-министра республики Дмитрий Крутой.
При этом Крутой отметил возможность того, что Минск осознанно пойдет на увеличение лимита внешнего госдолга. По его словам, «у нас сейчас в принципе приемлемые цифры, гораздо ниже, чем в среднем по странам Европейского союза», что может быть рассмотрено правительством как еще одна антикризисная мера.
В то же время белорусский вице-премьер подчеркнул, что Минск подготовил два пакета поддержки экономики и социальной сферы на сумму общей сложностью от 5 до 6 млрд белорусских рублей (около $ 2−2,4 млрд). При этом он отметил, что Белоруссия намерена прибегнуть к помощи внешних кредиторов, в том числе МВФ, Всемирного банка, Европейского инвестиционного банка, Банка развития Китая.
Напомним, Минск официально заявляет, что ситуация с распространением коронавируса в республике находится под полным контролем. При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно отмечал, что стране помощь от России не нужна. Одновременно власти республики обращаются за поддержкой в различные международные организации с просьбой предоставить стране финансовую помощь.