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«Бессмертный полк» пройдет в онлайн-режиме

«Бессмертный полк» пройдет в онлайн-режимеФото: Василий Дерюгин / «Коммерсантъ»

Акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу движения «Волонтеры Победы».

Уточняется, что шествие покажут в виде трансляции на более чем 200 медиаэкранах Москвы, а также в онлайн-кинотеатре OKKO и на портале Бессмертного полка. Сейчас создается единая база данные, из которой сформируется видеоряд из снимков участников Великой Отечественной войны и их родственников с символикой акции. Заполнить такую форму можно на сайтах «Бессмертного полка России» и проекта «Банк памяти», а также через мини-сервисы Mail.ru в приложениях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

В организации онлайн-шествия помогут «Волонтеры Победы». С 28 апреля по 9 мая добровольцы ежедневно будут обрабатывать данные, чтобы исключить провокационные и порочащие память ветеранов случаи.

16 апреля президент России Владимир Путин объявил о переносе парада Победы из-за ситуации с коронавирусом. При этом он заметил, что все торжественные мероприятия в стране будут обязательно проведены, когда исчезнет риск для жизни граждан.

Акция «Бессмертный полк» проходит 9 мая в России и других странах. Участники шествия несут в руках фотографии своих родственников — воинов и ветеранов Великой Отечественной войны, партизанов, узников концлагерей, тружеников тыла, блокадников и других.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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