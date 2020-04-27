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Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс снова сразились в остроумии в сети

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс снова сразились в остроумии в сети

Если 32-летняя Блейк Лайвли и ее 43-летний муж Райан Рейнольдс в чем-то и соперничают друг с другом, так это разве что в том, кто из них остроумнее. Супруги используют любую возможность, чтобы подколоть друг друга или затроллить в сети, и в этом они, кажется, явные чемпионы среди знаменитостей.

Вчера актриса вновь подшутила над мужем, опубликовав в инстаграме его снимок с новой прической. На фото Райан запечатлен с маленьким хвостиком.


Фото из инстаграма Блейк Лайвли

Обещайте, что не будете вспоминать об этом до конца его дней,

— написала она.

Ответ Рейнольдса не заставил себя долго ждать. Он перепостил в своем инстаграме этот снимок и, в свою очередь, подшутил над женой.


Фото из инстаграма Райана Рейнольдса

Очевидно, что твой контроль над рождаемостью не работает, так что...

— написал он.

Сейчас супруги, как и многие семьи, находятся в самоизоляции вместе со своими детьми. Как признался недавно актер, с женой и тремя дочерьми (Лайвли и Рейнольдс воспитывают пятилетнюю Джеймс, трехлетнюю Инес и восьмимесячную девочку, чье имя они пока не раскрыли) он отлично проводит время и совсем не скучает по мужской компании.

Мне нравится заниматься девчачьими делами,

— отметил он.

Вероятно, его новая прическа — как раз результат игр с дочерьми.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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