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Бывшая звезда Playboy совершила самоубийство в 33 года

Бывшая звезда Playboy совершила самоубийство в 33 годаФото: Mike Windle / Getty Images

Бывшая звезда мужского журнала Playboy Эшли Мэттингли (Ashley Mattingly) совершила самоубийство. Как сообщает TMZ, ей было 33 года, и официально причину смерти пока не называют.

Полиция обнаружила тело Мэттингли после звонка ее друга. Мужчина сообщил, что она перестала выходить на связь. Модель последние два года жила в американском Остине, штат Техас. Спикер местной медицинской экспертизы уточнил, что пока официальная причина смерти неизвестна, сообщает Fox News. На это у специалистов уйдет от 30 до 90 дней.

Отмечается, что Мэттингли страдала от алкогольной зависимости. Однако, по словам членов ее семьи, в последнее время она чувствовала себя лучше. Они добавили, что из-за требований властей штата постоянно находиться дома в связи с пандемией коронавируса, звезда Playboy чувствовала одиночество, в связи с чем взяла к себе маленького щенка.

Смерть Мэттингли подтвердили ее брат Билли и сестра Кристи. «Я не могу подобрать слов, поэтому просто оставлю это здесь. Я люблю тебя и буду скучать каждый день. Лети высоко, сестра, я знаю, что ты будешь самым прекрасным ангелом на небесах», — написала она в Facebook.

Мэттингли снялась для обложки Playboy в 2011 году. Тогда журнал назвал ее «Мисс Март 2011».

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По материалам: lenta.ru

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