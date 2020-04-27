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Цена на нефть снова выросла

Цена на нефть снова вырослаФото: US COAST GUARD / Reuters

Цена на нефть Brent выросла в ходе торгов на Лондонской бирже ICE в понедельник, 27 апреля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость июльских фьючерсов увеличилась на 0,93 процента и, по данным на 2:55 по московскому времени, достигала отметки в 25,04 доллара за баррель. При этом цена июньских фьючерсов составила 21,64 доллара за баррель.

По состоянию на 4:38 по московскому времени фьючерсный контракт на баррель нефти марки Brent с поставкой в июле 2020 года стоит 24,05 доллара за баррель.

24 апреля Brent выросла в цене. Тогда фьючерсный контракт с поставкой в июне 2020 года стоил 22,40 доллара, показав рост на 5,02 процента.

20 апреля стоимость фьючерсного контракта на поставку барреля нефти американской марки WTI впервые в истории опустилась ниже нуля и достигла минус 40 долларов. Это случилось в последний день торгов данным контрактом. Произошедшее объяснялось стремлением трейдеров избавиться от лишних объемов в условиях падения спроса и нехватки хранилищ.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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