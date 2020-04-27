Цена нефти Brent с поставкой в июле поднялась выше $25 за баррель

Анастасия Иванова

Цена нефти марки Brent с поставкой в июле поднялась выше 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 2.54 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,93% до 25,04 доллара за баррель.

Стоимость июньских фьючерсов нефти марки Brent составляет 21,64 доллара за баррель.

ОПЕК+ — ее участники не смогли договориться ни о продлении соглашения по сокращению добычи нефти, ни об изменении его параметров. В итоге нефтяные котировки упали более чем в два раза.

В этих условиях страны ОПЕК+ заключили новое соглашение, по которому добыча нефти в мае и июне должна уменьшиться на 9,7 миллиона баррелей в сутки, во втором полугодии — на 7,7 миллиона, а в 2021 году и вплоть до конца апреля 2022-го — на 5,8 миллиона.