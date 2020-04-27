Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Цена нефти Brent с поставкой в июле поднялась выше $25 за баррель

Цена нефти Brent с поставкой в июле поднялась выше $25 за баррель
РИА Новости. Цена нефти марки Brent с поставкой в июле поднялась выше 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 2.54 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,93% до 25,04 доллара за баррель.

Стоимость июньских фьючерсов нефти марки Brent составляет 21,64 доллара за баррель.


ОПЕК+ — ее участники не смогли договориться ни о продлении соглашения по сокращению добычи нефти, ни об изменении его параметров. В итоге нефтяные котировки упали более чем в два раза.

В этих условиях страны ОПЕК+ заключили новое соглашение, по которому добыча нефти в мае и июне должна уменьшиться на 9,7 миллиона баррелей в сутки, во втором полугодии — на 7,7 миллиона, а в 2021 году и вплоть до конца апреля 2022-го — на 5,8 миллиона.

# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

В Италии военные из России продезинфицировали пансионаты для пожилых
В Италии военные из России продезинфицировали пансионаты для пожилых
Гадание по картинке: что ждет в мае 2020 года
Гадание по картинке: что ждет в мае 2020 года
На юге Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,6
На юге Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,6
Саакашвили обрушит рейтинги Зеленского и «Слуги народа» — эксперт
Саакашвили обрушит рейтинги Зеленского и «Слуги народа» — эксперт
Рома Желудь: «Моя карьера пошла под откос из-за наркотиков»
Рома Желудь: «Моя карьера пошла под откос из-за наркотиков»
В России за сутки обнаружен 6361 случай заражения COVID-19
В России за сутки обнаружен 6361 случай заражения COVID-19
Цена нефти Brent с поставкой в июле поднялась выше $25 за баррель
Цена нефти Brent с поставкой в июле поднялась выше $25 за баррель
Штрафы для водителей отказались повышать
Штрафы для водителей отказались повышать
Ким Чен Ына назвали живым и здоровым
Ким Чен Ына назвали живым и здоровым
Россия вернулась в пятерку стран с наибольшими военными расходами
Россия вернулась в пятерку стран с наибольшими военными расходами
Элайджа Вуд продает репу в онлайн-игре
Элайджа Вуд продает репу в онлайн-игре
В Сибири разработали средство против герпеса и лихорадки Западного Нила
В Сибири разработали средство против герпеса и лихорадки Западного

Топ на сегодня

Названа опасность использования смартфонов во время пандемии коронавируса
Названа опасность использования смартфонов во время пандемии
5 заблуждений об эзотерике, в которые люди ошибочно верят
5 заблуждений об эзотерике, в которые люди ошибочно верят
Выборы в Сербии состоятся по окончании эпидемии
Выборы в Сербии состоятся по окончании эпидемии
Банки в первом квартале сократили число выданных потребкредитов
Банки в первом квартале сократили число выданных потребкредитов
В Москве скончалась главред «Русского радио» Юлия Ларионова
В Москве скончалась главред «Русского радио» Юлия Ларионова

Еще по теме

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 30 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent превысила 60 долларов за баррель
Цена нефти Brent превысила 50 долларов за баррель
Цена нефти Brent поднялась выше $31