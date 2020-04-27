Цены на билеты в крупнейших авиакомпаниях России взлетели

Анастасия Иванова

Ведущие российские авиакомпании, в числе которых «Аэрофлот», S7 Airlines, «Уральские авиалинии» и Utair, подняли стоимость билетов. По информации газеты «Ведомости», подорожание произошло в апреле на перелеты из Москвы.

«В марте билеты с вылетом в апреле — мае в/из столицы в 15 крупнейших российских городов стоили на 50−110% дешевле, чем стали стоить в апреле», — констатирует издание.

Если в конце марта «Аэрофлот» продавал билеты с апреля по май из Москвы в Краснодар и Минводы по 2800 рублей, то сейчас — по 5900. Стоимость авиабилетов в Санкт-Петербург из Москвы выросла с 2400 до 4900 рублей. Также рост тарифов зафиксирован на рейсах из Москвы в Волгоград, Екатеринбург, Пермь, Сочи, Омск.

Следует отметить, что стоимость перелетов по этим же маршрутам выросла и у S7, «Уральских авиалиний» и Utair.

«Цены сейчас управляются в ручном режиме, их рост позволит хоть как-то возмещать затраты на выполнение полетов», — цитирует издание комментарий одного из сотрудников из числа крупных авиакомпаний.