Цены на нефть начали резко падать

Вадим Карасев

Фото: Angus Mordant / Reuters

В начале недели стоимость нефти на мировых рынках вновь начала резко падать. Цена на июньский фьючерс марки Brent на торгах в понедельник, 27 апреля, опускалась более чем на четыре процента, а марки WTI — более чем на 13 процентов, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

По состоянию на 9:00 по московскому времени баррель Brent стоил 20,68 доллара, а цена на WTI достигла 14,98 доллара за баррель. Контракты с поставкой в следующий месяц также падают в диапазоне 3,5-7 процента.

Поводом для такой динамики стало беспокойство за майские фьючерсы марки Brent. Они подлежат к исполнению 30 апреля, и на рынке опасаются, что может повториться ситуация начала прошлой недели с сортом WTI. Тогда контракт в ходе торгов обрушился до почти минус 40 долларов за баррель.

Трейдеры столкнулись с беспрецедентным превышением предложения над спросом, который доходит до 25 миллионов баррелей в сутки. Хранилища по всему миру, не рассчитанные на такие объемы переполняются, поэтому участники рынка стремятся избавиться от фьючерсов, чтобы не столкнуться с ситуацией, когда сырье негде хранить.

Ограничение добычи стран ОПЕК+ вступает в силу только с 1 мая, однако оно составит всего 9,7 миллиона баррелей в сутки, и участники рынка не исключают, что его может не хватить.

Министр энергетики России Александр Новак не исключил, что ситуация может привести к коллапсу отрасли. Как утверждают источники Bloomberg, российским компаниям, возможно, даже придется сжигать лишнее сырье.