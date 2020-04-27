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Число зараженных коронавирусом в США превысило 1 миллион

Число зараженных коронавирусом в США превысило 1 миллионФото: Lucas Jackson / Reuters

Число зараженных коронавирусом в США превысило один миллион человек. Об этом свидетельствуют данные портала Worldometers.

США остаются на первом месте по числу инфицированных граждан с показателем 1 002 963 заразившихся. Прирост заболевших составил 15,8 тысячи человек за сутки. Таким образом в Соединенных Штатах находится треть от всех заразившихся в мире — этот показатель перевалил за три миллиона человек ранее 27 апреля.

За все время пандемии вылечились 917 тысяч человек, умерли свыше 210 тысяч.

Наиболее пострадавшие от инфекции страны — США, Испания, Италия, Франция и Германия. Россия — на 9-м месте по числу заражений с показателем 87 147 человек.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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