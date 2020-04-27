Что смотреть онлайн 27 апреля. Расписание трансляций

Алексей Вольцев

Утро

В понедельник есть, что выбрать из онлайн трансляций. Можно посмотреть сказочную "Золушку" Метрополитен-оперы или незабываемый спектакль "Медея" Театра Вахтангова. О том, что интересного можно найти в Интернете — в материале РИА Новости.

С 2:30 (27 апреля) до 01:30 (28 апреля) будет доступна к просмотру знаменитая "Золушка" Метрополитен-оперы в постановке Чезаре Льеви. Интересно, что в этой версии нет никакой мачехи, а главным тираном окажется отец героини. Не запланировано появление кареты-тыквы или феи-крестной (добродетель Золушки обещают вознаградить более рациональным способом).

День

покажет интерактивный спектакль. Главный герой в игровой форме объяснит маленьким зрителям, как себя вести, чтобы не попадать в неприятности.

В 13:00 Берлинская государственная опера приглашает на показ “Кармен”. Режиссер — Мартин Кушей, солируют: Анита Рачвелишвили, Майкл Фабиано, Лучио Галло. Интересно, что на премьере 1875 году в парижском театре "Опера-комик" публика очень холодно приняла новое произведение Жоржа Бизе. А теперь это одна из самых популярных музыкальных постановок в мире.

В 15:00 Гоголь-Центр повторит трансляцию спектакля современного танца "Шекспир" Евгения Кулагина. Спектакль был создан из многочасовых импровизаций.

В 16:30 Русский музей, который в субботу отпраздновал свое 125-летие онлайн, приглашает на онлайн-экскурсию, посвященную произведениям Карла Брюллова в своей коллекции.

В 17:00 Пермский театр оперы и балета продолжит трансляцию конкурса артистов балета "Арабеск" имени Екатерины Максимовой. Покажут гала-концерт лауреатов и дипломантов конкурса 2016 года.

Вечер

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЮлия Рутберг (Медея) и Григорий Антипенко (Язон) в сцене из спектакля по пьесе Жана Ануя "Медея" режиссера Михаила Цитриняка в Государственном академическом театре имени Евг. Вахтангова.1 из 3Юлия Рутберг (Медея) и Григорий Антипенко (Язон) в сцене из спектакля по пьесе Жана Ануя "Медея" режиссера Михаила Цитриняка в Государственном академическом театре имени Евг. Вахтангова.театр Вахтангова представляет. В постановке Михаила Цитриняка играют Юлия Рутберг, Григорий Антипенко, Андрей Зарецкий, Наталья Молева, Владимир Логвинов.

В 19:00 Театр Маяковского "выйдет в сеть" с проектом "Маленькие вечера". Это показ видеозаписей творческих встреч, концертов, чтецких программ в исполнении артистов "Маяковки". В понедельник покажут творческий вечер Виталия Ленского "Сорок пятая весна!". Трансляция доступна на официальном сайте театра сутки.

В 19:00 Электротеатр Станиславский планирует показ из цикла "Золотой осел. Разомкнутое пространство работы". Создатели постановки предложили разным режиссерам сделать свою версию произведения Апулея. Так, композиция “Мохнатая”, посвящена странствиям Психеи, которая ищет оставившего ее Амура.

В 19:00 в Александринском театре начинается постановка “Новое время” Марата Гацалова по драме Татьяны Рахмановой о Галилее, созданной по заказу театра. Смотреть стоит ради впечатляющих декораций из нескольких тонн металла на сцене, музыки Владимира Раннева и современной хореографии Татьяны Гордеевой.

В 19:00 театр имени Ленсовета планирует показ “Заповедника” режиссера Василия Сенина, который последний раз появлялся на сцене в 2016 году. В спектакле по одноименной повести Сергея Довлатова, где писатель вспоминает свой опыт работы экскурсоводом в Пушкинском музее в Михайловском, главные роли исполнили Артур Ваха и Анна Ковальчук.