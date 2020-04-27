Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Чубаров призвал обсудить нарушение прав человека в Крыму в "нормандском формате"

Чубаров призвал обсудить нарушение прав человека в Крыму в "нормандском формате"

Чубаров призвал обсудить нарушение прав человека в Крыму в "нормандском формате"

Перенесший в связи с карантином Марш на Крым председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал обсудить положение с правами человека, в частности с правами крымских татар в оккупированном Россией Крыму во время переговоров в «нормандском формате», а также усилить международные санкции в отношении России из-за оккупации Крыма.

Об этом 26 апреля он написал в своем Facebook.

Следует отметить, что с таким обращением Чубаров выступил в день годовщины запрета деятельности Меджлиса оккупационными властями РФ — 26 апреля.

«26 апреля 2016 российский оккупационный „верховный суд Крыма“ объявил Меджлис крымскотатарского народа экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России. Позже, 29 сентября 2016 года, Верховный суд России, высшая судебная инстанция государства-оккупанта, поддержал это незаконное решение», — напомнил Чубаров.

Этот запрет Россия насаждает и за пределами своей территории, в оккупированном Крыму, отмечает издание «Радио Свобода».

При этом Чубаров указывает, что запрет Меджлиса — высшего представительно-исполнительного органа крымскотатарского народа — является одной из преступных действий Москвы, направленных на подавление воли и единства коренного народа Крыма, который открыто выступил против российского вторжения в Крым и противодействует попыткам его аннексии, которые продолжаются.

«Запрет Меджлиса крымскотатарского народа продемонстрировал откровенное пренебрежение и нарушение государством-оккупантом фундаментальных норм международного права, включая Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Конвенцию Совета Европы о защите прав человека и основных свобод, Декларацию ООН о правах коренных народов. Запрет Меджлиса крымскотатарского народа продолжается, а его члены во временно оккупированном Крыму подвергаются преследованиям», — подчеркнул Чубаров.

Кроме того, добавил он, Россия «демонстративно игнорирует приказ Международного суда ООН от 9 апреля 2017 года, который обязывает Россию „воздержаться от принятия или поддержки ограничений относительно возможности крымских татар сохранить свои представительные институты, включая Меджлис“, а также обеспечить свободный в въезд-выезд на территорию Крыма руководству и членам Меджлиса крымскотатарского народа».

По словам Чубарова, в условиях репрессий, усиливаются в отношении крымских татар и украинцев по национальности в оккупированном Россией Крыму, категорических отказов России освободить крымских политзаключенных, а также ультимативных утверждений официальных представителей России о том, что, мол, «вопрос о принадлежности Крыма закрыт», «призываем участников видеоконференции „нормандского формата“ на уровне министров, которая запланированна на 30 апреля 2020 года, обсудить ситуацию с правами человека и положением крымскотатарского народа во временно оккупированом Крыму».

Председатель Меджлиса также призвал международное сообщество к дальнейшему усилению санкций в отношении России «до восстановления государственного суверенитета Украины над Крымом и прилегающими к нему водами Черного и Азовского морей».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров жестко прокомментировал предложение главы фракции «Слуга народа» в Раде Давида Арахамии пустить воду в Крым, завив, что оно равнозначно сдаче России полмиллиона крымских татар и украинцев на оккупированном полуострове.

Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Личный состав МЧС Чечни побрился наголо по примеру Кадырова
Личный состав МЧС Чечни побрился наголо по примеру Кадырова
Названы самые обеспокоенные из-за коронавируса регионы России
Названы самые обеспокоенные из-за коронавируса регионы России
Каскадеры устроили в Сети флешмоб и показали, как победить коронавирус
Каскадеры устроили в Сети флешмоб и показали, как победить коронавирус
Над смертью отрицавшего коронавирус американца поиздевались
Над смертью отрицавшего коронавирус американца поиздевались
Россия не будет платить Британии 76 миллионов рублей по делу Смычковского
Россия не будет платить Британии 76 миллионов рублей по делу
У хирурга дрожали руки. СМИ рассказали, как Ким Чен Ын оказался в "вегетативном состоянии"
У хирурга дрожали руки. СМИ рассказали, как Ким Чен Ын оказался в
Трамп назвал себя самым трудолюбивым президентом в истории
Трамп назвал себя самым трудолюбивым президентом в истории
Памяти Джульетто Кьезы: друг России и русских, защитник «общего блага»
Памяти Джульетто Кьезы: друг России и русских, защитник «общего блага»
SIPRI: Россия вошла в пятерку стран с наибольшими затратами на оборону
SIPRI: Россия вошла в пятерку стран с наибольшими затратами на оборону
Дни силы в мае 2020 года
Дни силы в мае 2020 года
Новак: При полном заполнении хранилищ нефти наступает коллапс
Новак: При полном заполнении хранилищ нефти наступает коллапс
Цена на нефть снова выросла
Цена на нефть снова выросла

Топ на сегодня

Названа опасность использования смартфонов во время пандемии коронавируса
Названа опасность использования смартфонов во время пандемии
Выборы в Сербии состоятся по окончании эпидемии
Выборы в Сербии состоятся по окончании эпидемии
5 заблуждений об эзотерике, в которые люди ошибочно верят
5 заблуждений об эзотерике, в которые люди ошибочно верят
Банки в первом квартале сократили число выданных потребкредитов
Банки в первом квартале сократили число выданных потребкредитов
В Москве скончалась главред «Русского радио» Юлия Ларионова
В Москве скончалась главред «Русского радио» Юлия Ларионова

Еще по теме

Чубаров отреагировал на данные о создании группы экстремистов в Крыму
Чубаров объявил о продолжении работы меджлиса в Киеве несмотря на запрет в РФ
Экс-лидер крымских татар Чубаров возвращение Крыма силой
Чубаров сообщил, что Меджлис не будет прекращать свою деятельность