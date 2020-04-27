Денежный лунный календарь на май 2020 года

Вадим Карасев

Денежный календарь на май поможет вам в составлении финансовых и рабочих планов. Конец весны этого года может выдаться крайне насыщенным, так что постарайтесь не гнаться за легкой наживой.

Май обещает быть достаточно удачным месяцем для финансовой активности, поэтому старайтесь следовать закону притяжения, верить в себя и не перекладывать на других ответственность. Деньги любят честность и труд.

1 мая: начинается месяц с растущей Луны во Льве. Это прекрасный день для поиска новых возможностей, совершения важных покупок. Удача будет следовать за всеми, кто занимает высокие должности и у кого есть подчиненные. Астрологи советуют быть более открытыми и помнить о своих обязанностях.

2, 3 мая: рост Луны в Деве — не лучшее время для рисков и авантюр. К тому же, это выходные дни, которые можно и даже нужно провести в некотором отдалении от финансовых дел и забот. Крупные покупки тоже лучше не совершать.

4, 5 мая: еще два праздничных выходных дня, но Луна уже будет расти в Весах. В эти дни можно потратить часть своих свободных средств на преображение своего жилища, на новую прическу или одежду. Деньги важно вкладывать в то, что принесет вам наибольшую радость. В противном случае лучше пока сэкономить.

6, 7 мая: 6 число — последний день активной Луны в Скорпионе. Это будет очень необычный день с точки зрения энергетики. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют меньше переживать из-за мелочей и фокусироваться на важных рабочих делах. Полезными будут заговоры на удачу на растущую Луну. 7 мая наступит Полнолуние в том же Знаке. Это опасный день, в который лучше не заниматься финансовыми делами.

8, 9 и 10 мая: стареющая Луна в Стрельце — время регресса в делах, касающихся денег. Не стоит давать деньги взаймы и оформлять кредиты. Также не стоит совершать даже мелкие покупки, если они выходят за рамки необходимости. На работе и в бизнесе ожидается стагнация.

11, 12 мая: два идеальных дня пройдут под эгидой стихии Земли, представленной Козерогом. Эти дни можно посвятить любым делам, работе. Очень повезет людям, у которых накопилось много дел и работы, а также задач, не терпящих отлагательств. Можно совершать дорогостоящие приобретения.

13, 14 мая: несмотря на то, что Водолей не лучшим образом сочетается с убывающей Луной, иногда бывают исключения. В этот раз такое сочетание поможет вам в планировании дел на будущее, а также в новых начинаниях. Возможно появление новых идей в бизнесе и в работе. Можно покупать билеты на поезд или самолет, совершать покупку автомобиля.

15, 16, 17 мая: Луна в эти дни будет убывать в Знаке Рыб. Лучшего времени для шопинга придумать нельзя. Эти дни можно использовать и для работы, потому что скорость принятия решений возрастет. Можно тратить деньги на развлечения, отдых, подарки близким.

18, 19 мая: убывание Луны в Овне почти всегда отличается негативным окрасом, но в этот раз астрологи отмечают некоторое улучшение ситуации. В эти два дня полезно будет заключать важные сделки и начинать обучение новым навыкам. Успешно может пройти обмен товарами или покупка вещей, бывших в употреблении.

20, 21 и 22 мая: 20 и 21 числа Луна будет завершать свою фазу убывания в Знаке Тельца. Это два дня, прекрасно подходящих для новых начинаний, поиска мотивации и вдохновения. Деньги любят в такие дни расчетливых людей. Что до 22 числа, то это будет Новолуние в том же Знаке. В этот день лучше не тратить деньги.

23, 24 мая: два крайне благоприятных дня для романтики и флирта пройдут под эгидой Близнецов и растущей Луны. Можно тратить деньги на подарки, свидания, совместные дела и поездки.

25, 26 мая: рост Луны в Раке — отличное время для того, чтобы переключиться с финансовых проблем на семейные и любовные дела. Несмотря на это, о своих обязанностях лучше все равно не забывать.

27, 28 и 29 мая: одни из самых лучших дней для финансовой активности за весь май. Растущая Луна снова в Знаке Льва, поэтому необходимо направить все свои силы на решение финансовых вопросов и задач. Можно смело строить планы на будущее. Возможно повышение доходов, появление новых возможностей.

30, 31 мая: закончатся месяц и весна в целом растущей Луной в Деве. В эти дни астрологи советуют фокусироваться на духовном развитии, на творчестве и увлечениях. Лучше забыть временно про работу и не тратить много денег. Можно совершать небольшие покупки в интернете.