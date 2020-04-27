Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Диетолог рассказала, как правильно питаться в режиме самоизоляции

Диетолог рассказала, как правильно питаться в режиме самоизоляции

Диетолог рассказала, как правильно питаться в режиме самоизоляции

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


В режиме самоизоляции стоит следить за употреблением растительного масла — в противном случае есть риск набрать лишний вес, сообщила Nation News диетолог Римма Мойсенко.

По её словам, «опасность» кроется в салатах — овощные салаты с большим количеством растительного масла принесут организму больше вреда, чем пользы. Продукт из семян подсолнечника может привести к увеличению массы тела, поэтому допустимой нормой его употребления считается лишь одна ложка в день, уточнила кандидат медицинских наук.

Рекомендация распространяется и на другие масла, в том числе оливковое, подчеркнула эксперт. Она также обратила внимание на необходимость употребления орехов и отказ от хлеба. «Полезного хлеба сегодня не существует», — добавила диетолог.

Наконец, важнейшая рекомендация — поддержание водного баланса организма. По словам Мойсенко, вода должна быть чистой негазированной и некипячёной.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

"Могла живой и не выйти": Хилькевич рассказала, как мужчина едва не надругался над ней
"Могла живой и не выйти": Хилькевич рассказала, как мужчина едва не
Работающим на удаленке россиянам рассказали о снижении зарплат
Работающим на удаленке россиянам рассказали о снижении зарплат
Исаев рассказал, почему Госдума не может принимать законы удаленно
Исаев рассказал, почему Госдума не может принимать законы удаленно
В Чехии обвинили Россию в попытке отравить пражских чиновников
В Чехии обвинили Россию в попытке отравить пражских чиновников
В России задержаны торговцы поддельными спецпропусками
В России задержаны торговцы поддельными спецпропусками
На Урале схиигумену Сергию запретили проповеди за его неверие в коронавирус
На Урале схиигумену Сергию запретили проповеди за его неверие
Любовница Константина Ивлева: «Я не беременна»
Любовница Константина Ивлева: «Я не беременна»
В Испании со 2 мая разрешат прогулки. Число новых и летальных случаев COVID-19 упало до минимума за апрель
В Испании со 2 мая разрешат прогулки. Число новых и летальных случаев
Главы ПСБ и Удмуртии обсудили меры поддержки ОПК в условиях пандемии
Главы ПСБ и Удмуртии обсудили меры поддержки ОПК в условиях пандемии
«Бессмертный полк» пройдет в онлайн-режиме
«Бессмертный полк» пройдет в онлайн-режиме
Пигмент берлинская лазурь послужил основой для синтеза искусственного фермента
Пигмент берлинская лазурь послужил основой для синтеза искусственного
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 27 апреля по 3 мая 2020 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 27 апреля по 3 мая 2020 года

Топ на сегодня

В России за сутки обнаружен 6361 случай заражения COVID-19
В России за сутки обнаружен 6361 случай заражения COVID-19
Хорошая жизнь Джульетто Кьезы
Хорошая жизнь Джульетто Кьезы
Бодался Глазьев с ЦБ: старые споры об отсутствующей экономической политике
Бодался Глазьев с ЦБ: старые споры об отсутствующей экономической
Метания судна для завершения «Северного потока-2» объяснили санкциями
Метания судна для завершения «Северного потока-2» объяснили санкциями
Хакеры атаковали владельцев Xiaomi
Хакеры атаковали владельцев Xiaomi

Еще по теме

Диетолог рассказала как правильно питаться в жару и чем можно заменить мясо
Врачи оправдали употребление майонеза
Диетолог раскрыла причины неэффективности диет
Диетологи назвали самое полезное растительное масло