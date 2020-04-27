Диетолог рассказала, как правильно питаться в режиме самоизоляции

Анастасия Иванова

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В режиме самоизоляции стоит следить за употреблением растительного масла — в противном случае есть риск набрать лишний вес, сообщила Nation News диетолог Римма Мойсенко.

По её словам, «опасность» кроется в салатах — овощные салаты с большим количеством растительного масла принесут организму больше вреда, чем пользы. Продукт из семян подсолнечника может привести к увеличению массы тела, поэтому допустимой нормой его употребления считается лишь одна ложка в день, уточнила кандидат медицинских наук.

Рекомендация распространяется и на другие масла, в том числе оливковое, подчеркнула эксперт. Она также обратила внимание на необходимость употребления орехов и отказ от хлеба. «Полезного хлеба сегодня не существует», — добавила диетолог.

Наконец, важнейшая рекомендация — поддержание водного баланса организма. По словам Мойсенко, вода должна быть чистой негазированной и некипячёной.