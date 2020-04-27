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Дима Билан разместил в Сети первую часть из альбома "Перезагрузка"

Дима Билан разместил в Сети первую часть из альбома "Перезагрузка"
Певец Дима Билан разместил в Сети композиции из первой части его нового альбома "Перезагрузка". Над ним музыкант работал три года после выхода "Эгоиста" в 2017 году.

"Я начинаю повествование о важнейшем периоде своей жизни. Это рассказ из первых уст посредством музыки. Многогранный пазл из песен, каждая из которых — это прожитая, знаковая история, полностью поменявшая мой внутренний мир", — написал исполнитель в инстаграме.

В трек-лист вошло 16 композиций, в том числе хиты в стиле музыки 90-х — "Полуночное такси" и "Про белых розы", а также недавняя — "Химия".


Альбом можно послушать или скачать на всех цифровых платформах.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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